В пятницу, 14 мая, в 17:00 откроется ставшая популярной в столице площадка с фуд-траками и уличной едой "Песочница", сообщает "Минск-Новости".
Известно, что в этом сезоне на площадке появится городской огород Plantация – совместный проект «Песочницы», МАССА, художника Evgeny Сowek и городских инициатив «Марис Мар» и «Дбаю». Он будет готов 15 мая в 13:00. Эко- и фуд-блогеры, активисты и жители столицы высадят свои грядки со специальными табличками. Гости площадки смогут поухаживать за насаждениями, попробовать ароматный чай из трав и понаблюдать, как растут помидоры и редис.
В этом сезоне посетителей ожидают новые зоны отдыха и арт-объекты. Стоимость сетов немного выросла: теперь еду в «Песочнице» можно будет купить за 9 рублей.
Фото: архив БЕЛТА
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Столичная площадка с уличной едой «Песочница» откроется 14 мая
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