Столичная милиция во время праздников будет нести службу в усиленном режиме

В милиции Минска рассказали, как будет выстроена работа в период новогодних праздников, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Фото: БЕЛТА
Для повышения уровня безопасности граждан все главные праздничные площадки будут оцеплены по периметру. Их заранее обследуют на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Проход будет осуществляться через КПП с использованием металлодетекторов.
Граждан призывают отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках.
В места праздничных мероприятий запрещено проносить алкогольные напитки и распивать их.
Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска рекомендуется приходить заранее. С собой иметь только личные вещи. В новогоднюю ночь следует оставаться предельно бдительным в вопросах сохранения личного имущества.
Всех граждан в новогоднюю ночь просят соблюдать общественный порядок, правила безопасного поведения и проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных, подозрительных предметов и взрывчатых веществ (либо обладая другой информации об угрозе общественному порядку и безопасности) сразу информировать лично сотрудников органов внутренних дел либо по номеру телефона 102.
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