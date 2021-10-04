Столичная милиция проверяет сообщения о минировании учебных заведений

В Минске проверяют информацию о минировании нескольких учебных заведений. Об этом сообщают в Telegram-канале столичной милиции.
Сегодня руководители ряда учебных заведений сообщили в милицию о письмах с угрозами, поступивших на электронную почту. В них говорилось о заложенных взрывных устройствах.
Предпринимаются необходимые меры безопасности. Во все места, куда поступили подобные сообщения, выезжают милиционеры. По каждому факту будет проведена проверка.
В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрены уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Фото из архива БЕЛТА