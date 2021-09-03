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  2. Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях

Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях

Руководство ГУВД Мингорисполкома рассматривает возможность введения сегвеев в работу сотрудников, занятых патрулированием улиц города. Сегодня наряд милиции, который осуществляет патрулирование в районе Парка Челюскинцев, уже вышел в город на сегвеях, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Между тем милиция напоминает, что для передвижения на сегвеях и гироскутерах необходимо:
- выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку; 
- придерживаться безопасной скорости, останавливаться плавно и аккуратно; 
- сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

 
Запрещается использовать сегвеи и гироскутеры на дорогах общего пользования, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта, а также эксплуатировать его в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, замедляющих реакцию. Нельзя также при движении пользоваться мобильным телефоном или иными техническими приспособлениями.



Сегвей уже используют полицейские многих стран мира. Это мобильное средство передвижения, которое позволит быстрее передвигаться и реагировать на происшествия. Пока мы пробуем данное средство передвижения в тестовом режиме, – уточнили в ГУВД.

Фото ГУВД Мингорисполкома
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