Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях

Руководство ГУВД Мингорисполкома рассматривает возможность введения сегвеев в работу сотрудников, занятых патрулированием улиц города. Сегодня наряд милиции, который осуществляет патрулирование в районе Парка Челюскинцев, уже вышел в город на сегвеях, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Между тем милиция напоминает, что для передвижения на сегвеях и гироскутерах необходимо:- выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку;- придерживаться безопасной скорости, останавливаться плавно и аккуратно;- сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.Запрещается использовать сегвеи и гироскутеры на дорогах общего пользования, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта, а также эксплуатировать его в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, замедляющих реакцию. Нельзя также при движении пользоваться мобильным телефоном или иными техническими приспособлениями.– уточнили в ГУВД.Фото ГУВД Мингорисполкома