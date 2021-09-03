Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях

Руководство ГУВД Мингорисполкома рассматривает возможность введения сегвеев в работу сотрудников, занятых патрулированием улиц города. Сегодня наряд милиции, который осуществляет патрулирование в районе Парка Челюскинцев, уже вышел в город на сегвеях, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Между тем милиция напоминает, что для передвижения на сегвеях и гироскутерах необходимо:
- выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку;
- придерживаться безопасной скорости, останавливаться плавно и аккуратно;
- сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
– Сегвей уже используют полицейские многих стран мира. Это мобильное средство передвижения, которое позволит быстрее передвигаться и реагировать на происшествия. Пока мы пробуем данное средство передвижения в тестовом режиме, – уточнили в ГУВД.
Фото ГУВД Мингорисполкома