В жаркую погоду водители быстрее устают, внимание становится более рассеянным, реакция во время движения также может ухудшиться. В Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовали рекомендации для автолюбителей и напомнили, как важно быть внимательными к своему здоровью в летнее время.
Сотрудники ГАИ подчеркивают, что во время движения у водителей могут появится головокружение, усталость, сонливость. Все это может привести к ДТП. Очень важно контролировать свое состояние и самочувствие, находясь за рулем автомобиля.
В ГАИ Минска призывают контролировать, чтобы в салоне авто были охлажденные напитки. Рекомендуется делать остановки для отдыха в тени, наблюдать за тем, чтобы двигатель транспортного средства не перегревался.
Людям, страдающим от повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, и пенсионерам лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. В Госавтоинспекции добавили: тем, кто почувствовал недомогание, управлять автомобилем запрещается. Инспекторы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в трудной ситуации в случае возникновения каких-либо проблем.
Фото: БЕЛТА
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Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательно относиться к своему здоровью в жару
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