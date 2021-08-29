Стоит ли ждать "бабье лето" в сентябре – синоптик рассказал о погоде на первый месяц осени

Летнее тепло постепенно меняется осенней прохладой. Дни становятся короче, ночи длиннее и прохладнее, периодически идут дожди. Но по прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, который он озвучил в эфире телеканала ОНТ, в следующем месяце белорусы еще смогут насладиться теплыми деньками.
Специалист рассказал, что средняя температура воздуха в сентябре ожидается в пределах климатической нормы - +11-13 градусов. Так, в сравнении с августом, она уменьшиться на 3-5 градуса. В дневные часы воздух чаще всего будет прогреваться до +14-19 градусов. При дожде и сплошной облачности – прохладнее на 2-4 градуса со знаком плюс. В южной части Беларуси при поступлении более теплых воздушных масс прогнозируется до +23-+25 градусов. В конце сентября в северных регионах республики возможны первые заморозки. На большей части территории они могут наблюдаться в первой декаде месяца, повсеместно – во второй.
Количество осадков в первом месяце осени прогнозируется привычное для этого времени года: белорусов ждет от 11 до 15 дней с осадками.
- Во второй половине сентября есть вероятность, что насупит бабье лето, которое порадует умеренным теплом. Оно может продлиться до конца месяца, - предположил синоптик.
Дмитрий Рябов ответил на актуальный вопрос о том, какая погода ожидается в День знаний, 1 сентября:
- По предварительному прогнозу, 1 сентября ожидается облачно с прояснениями. Температура воздуха утром – от плюс 8 -10 по западу и до +12-14 по востоку. А разгар дня +14-20. Не обойдется без небольших кратковременных дождей. Ветер северо-западный умеренный. Собираясь на линейку, не забудьте взять зонт и накинуть что-то теплое, чтобы чувствовать себя комфортно, - сказал он.