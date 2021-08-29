Стоит ли ждать "бабье лето" в сентябре – синоптик рассказал о погоде на первый месяц осени

Специалист рассказал, что средняя температура воздуха в сентябре ожидается в пределах климатической нормы - +11-13 градусов. Так, в сравнении с августом, она уменьшиться на 3-5 градуса. В дневные часы воздух чаще всего будет прогреваться до +14-19 градусов. При дожде и сплошной облачности – прохладнее на 2-4 градуса со знаком плюс. В южной части Беларуси при поступлении более теплых воздушных масс прогнозируется до +23-+25 градусов. В конце сентября в северных регионах республики возможны первые заморозки. На большей части территории они могут наблюдаться в первой декаде месяца, повсеместно – во второй.Количество осадков в первом месяце осени прогнозируется привычное для этого времени года: белорусов ждет от 11 до 15 дней с осадками.- предположил синоптик.Дмитрий Рябов ответил на актуальный вопрос о том, какая погода ожидается в День знаний, 1 сентября:- сказал он.