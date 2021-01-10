Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Стоит ли покупать шторы под цвет дивана? Отвечает дизайнер интерьера

Стоит ли покупать шторы под цвет дивана? Отвечает дизайнер интерьера

Цвета штор и дивана обязаны гармонировать с существующей отделкой, поскольку окрас будет на виду в течение дня. Однако актуально ли все еще подбирать похожие оттенки? На вопрос ответила дизайнер интерьера Анна Беларуская.


На своем YouTube-канале специалист рассказала, что выбор цвета штор и дивана зависит от ситуации:

– Нельзя сказать, что такое решение неактуально, выбор окраса стоит делать в зависимости от того, какой у вас остальной интерьер, какие полы, какого оттенка стены, какие присутствуют аксессуары, в том числе подушки и пледы.

По словам дизайнера интерьера, выбирать один цвет для штор и диванов не стоит тогда, когда уже куплена мебель с ярким акцентом.

– К примеру, у вас приятный бирюзовый цвет дивана, но вы хотите такие же шторы. Эти два элемента возьмут на себя много внимания, поэтому лучше повесить текстильное изделие в другой комнате, чтобы таким образом связать два помещения, – сказала Анна Беларуская.

Диван и шторы одного цвета оправданы в том случае, когда выбран нейтральный окрас: молочный или холодный бежевый, считает дизайнер интерьера.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Снежный лес в лучах солнца
В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка
Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30%
Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день
Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных
Как ухаживать за садом теплой зимой
В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС
Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса
Мужчина поблагодарил полицейских пончиками, доставив их дроном (Видео)
Россияне выиграли смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, команда Беларуси заняла четвертое место
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Червонец в день
Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты
Как ухаживать за комнатными растениями зимой
Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны
В Японии выявили четыре случая заражения бразильским штаммом коронавируса
Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды
В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса
Смачна есці! Тэст: ці беларуская гэтая страва?
Что нужно знать о болезни Иценко-Кушинга
Деревья тоже болеют раком и нуждаются в защите от коварной болезни
Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида
Бейсенбаев: на парламентских выборах в Казахстане ожидается высокая явка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Зима в национальном парке "Припятский"
Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
Королева Елизавета II и принц Филипп получили вакцину от COVID-19
В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса
Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает
Хроника пандемии: как человечество боролось с коронавирусом в 2020 году
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Рождественские яблоки
Один человек погиб и около 80 пострадали: в Японии продолжается сильный снегопад
В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Как современные полешуки сохраняют гастрономическое и культурное наследие предков
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины
В России вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты
Вакцина от COVID-19, новый метод диагностики аутизма и "ножницы" для ДНК. Топ-5 достижений медицины за 2020 год
Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при открытии участков на выборах президента Кыргызстана
Стоит ли покупать шторы под цвет дивана? Отвечает дизайнер интерьера
ПСЖ одержал первую победу под руководством Почеттино
Названы главные ошибки, совершаемые при болях в спине
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бабушки без платочков
Министр труда Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате
Небольшой снег и до -15°С ожидается в Беларуси 11 января
Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Авторы
СКАНИРУЙТЕ