Цвета штор и дивана обязаны гармонировать с существующей отделкой, поскольку окрас будет на виду в течение дня. Однако актуально ли все еще подбирать похожие оттенки? На вопрос ответила дизайнер интерьера Анна Беларуская.
На своем YouTube-канале специалист рассказала, что выбор цвета штор и дивана зависит от ситуации:
– Нельзя сказать, что такое решение неактуально, выбор окраса стоит делать в зависимости от того, какой у вас остальной интерьер, какие полы, какого оттенка стены, какие присутствуют аксессуары, в том числе подушки и пледы.
По словам дизайнера интерьера, выбирать один цвет для штор и диванов не стоит тогда, когда уже куплена мебель с ярким акцентом.
– К примеру, у вас приятный бирюзовый цвет дивана, но вы хотите такие же шторы. Эти два элемента возьмут на себя много внимания, поэтому лучше повесить текстильное изделие в другой комнате, чтобы таким образом связать два помещения, – сказала Анна Беларуская.
Диван и шторы одного цвета оправданы в том случае, когда выбран нейтральный окрас: молочный или холодный бежевый, считает дизайнер интерьера.
Фото: pixabay.com
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Стоит ли покупать шторы под цвет дивана? Отвечает дизайнер интерьера
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