Стоит ли перед вакцинацией против коронавируса принимать препараты от аллергии – отвечает иммунолог

Существует мнение, что прием антигистаминных препаратов перед прививкой против коронавирусной инфекции помогает избежать поствакцинальных реакций: повышения температуры, слабости и болезненности в месте введения инъекции, а также препятствует возникновению аллергических реакций. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы “Жить здорово” развеял этот и миф и объяснил, когда действительно нужно использовать эти препараты.
– Общие рекомендации для всех вакцин, включая прививку против коронавируса, следующие: принимать антигистаминные препараты для предотвращения аллергических реакций не надо. Если у пациента нет состояний, при которых требуется использование этих лекарств на регулярной основе, например при рините или аллергическом дерматите, то специально без необходимости они не принимаются. От анафилактической реакции антигистаминные препараты не спасут, – объяснил иммунолог.
Вместе с тем Андрей Продеус отметил, что принимать антигистаминные препараты нужно в том случае, если после вакцинации возникли легкие аллергические реакции.
– Вначале аллергические реакции, включая отек Квинке и анафилактический шок, были полным противопоказанием для вакцинации “Спутником V”. Потом это отменили, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.