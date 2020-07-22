Стоит ли ожидать поступления инвестиций в Беларусь, рассказали в НАИП

Падение прямых иностранных инвестиций в 2020 году ожидается в районе 40 процентов во всем мире по оценкам Конференции ООН по торговле и развитию. Однако для Беларуси все может сложиться удачнее. Об этом рассказал сегодня корреспонденту sb.by директор Национального центра инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский.
Руководитель агентства обратил внимание, что в Беларуси в этом году с учетом влияния пандемии инвестиционный процесс не замедлялся, но осложнилась коммуникация. В связи с тем, что ряд развитых стран ввели жесткие ограничения по перемещению граждан, многие, кто планировал посещение строящихся объектов, не смогли этого сделать. Однако строительство не останавливалось.
– Что касается Беларуси, так как мы занимаем не высокую долю в мировых инвестициях и наш потенциал в этом процессе недоиспользован, серьезного падения ожидать не стоит. Учитывая ряд факторов, как раз наоборот, на инвестиционной карте все сложится удачно, – акцентировал он.
При этом, подчеркнул спикер, надо понимать, что статистика инвестиций отражает завершенные проекты.
Подробный отчет о глобальных инвестициях представят 31 июля на Международной инвестиционной конференции, которую организовывает НАИП и на которой представители государства, руководители компаний и международные эксперты также обсудят инвестиционные возможности Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики.
Сегодня на брифинге в НАИП, посвященном организации конференции, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, говоря о внутренних изменениях подхода к инвестициям, ответил:
– Мы не стремимся привлекать только деньги. Привлечь иностранные инвестиции можно только в высокодоходные сферы. Это имеет смысл, если инвестициям сопутствуют дополнительные факторы: модели управления, новые технологии и рынки сбыта. Это и нужно Беларуси. И лучше всего в производственный сектор. Под это выстроена и система приобретения инвестиций, и свободные экономические зоны, и объекты инфраструктуры – индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, Национальный центр инвестиций и приватизации.
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Стоит ли ожидать поступления инвестиций в Беларусь, рассказали в НАИП
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