Стоит ли ожидать поступления инвестиций в Беларусь, рассказали в НАИП

Руководитель агентства обратил внимание, что в Беларуси в этом году с учетом влияния пандемии инвестиционный процесс не замедлялся, но осложнилась коммуникация. В связи с тем, что ряд развитых стран ввели жесткие ограничения по перемещению граждан, многие, кто планировал посещение строящихся объектов, не смогли этого сделать. Однако строительство не останавливалось., – акцентировал он.При этом, подчеркнул спикер, надо понимать, что статистика инвестиций отражает завершенные проекты.Подробный отчет о глобальных инвестициях представят 31 июля на Международной инвестиционной конференции, которую организовывает НАИП и на которой представители государства, руководители компаний и международные эксперты также обсудят инвестиционные возможности Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики.Сегодня на брифинге в НАИП, посвященном организации конференции, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, говоря о внутренних изменениях подхода к инвестициям, ответил: