Стоимость угля в Европе побила двадцатилетний рекорд

Цена энергетического угля в Европе на минувшей неделе сложилась на уровне 232,2 доллара за тонну. Данный показатель стал рекордным за 20 лет, информирует РИА Новости.
"Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам – Роттердам – Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году", – уточнило международное ценовое агентство Argus.
Согласно его сведениям, подорожание угля ускорилось в конце минувшего месяца на фоне стремительного возрастания цены на природный газ и нехватки угля на рынке Европы. В настоящее время спрос продолжает расти, поскольку прибыльность угольной генерации в европейских странах в несколько раз превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС.
"В то же время предложение угля на европейском рынке остается ограниченным, так как основные страны – поставщики твердого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 миллиона тонн", – подчеркивает агентство.
Потребителям в Европе приходится конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где также наблюдается дефицит угля, что является одной из причин роста цены. В данный момент импортный уголь стоит в Европе на 14% дороже, чем в Азии, хотя еще в конце лета текущего года ситуация складывалась противоположным образом.
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