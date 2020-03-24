Стоимость обучения в БГУИР изменится с 1 апреля

Корректировка связана с увеличением расходов на обучение студентов, передает БЕЛТА.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники увеличивает стоимость обучения со следующего месяца.

— В БГУИР изменяется стоимость обучения в пределах от 5% до 7% в зависимости от специальности, курса и формы получения образования. Изменение оплаты для студентов дневной и заочной формы обучения установлено в соответствии с приказом ректора № 140 от 19 марта "Об установлении стоимости обучения на платной основе" и вступает в силу с 1 апреля, — рассказали в пресс-службе вуза.

И добавили, что изменение стоимости связано с увеличением расходов на обучение студентов.