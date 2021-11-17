Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 80 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опускалась на 3,05% и достигла 79,92 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:37 по минскому времени. В последний раз стоимость Brent была ниже 80 долларов за баррель 7 октября нынешнего года, передает ТАСС.
К 21:53 по минскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 79,95 долларов за баррель (-3,01%).
Цена фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 3,19% – до 77,2 долларов за баррель.
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