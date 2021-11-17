SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 80 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 80 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опускалась на 3,05% и достигла 79,92 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:37 по минскому времени. В последний раз стоимость Brent была ниже 80 долларов за баррель 7 октября нынешнего года, передает ТАСС.


К 21:53 по минскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 79,95 долларов за баррель (-3,01%).

Цена фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 3,19% – до 77,2 долларов за баррель.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы