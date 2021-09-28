Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 2018 года

Согласно актуальным на 07:16 по минскому времени данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов увеличивалась на 0,85 процента и достигла 79,36 доллара за баррель, ноябрьских – на 0,83 процента и составила 80,19 доллара, а до этого в ходе торгов 28 сентября сложилась на уровне 80,35 доллара.Ноябрьские фьючерсы на WTI возрастают на 0,85 процента – до 76,09 доллара за баррель.Причиной подорожания нефти является улучшение перспектив спроса на сырье в мире, в то время как предложение растет не так стремительно. Кроме того, рынки ждут нового прогноза ОПЕК, который появится во вторник.– уточнил информациюПо его словам, это усугубит недостаток предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только несущественно увеличивает добычу.Напомним, что вчера стоимость фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре увеличилась на 1,2 процента и сложилась на уровне 79,03 доллара, в декабре – на 1,14 процентов и достигла 78,11 доллара.