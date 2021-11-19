Стоимость нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на лондонской бирже ICE опускалась на 3,06%, до 78,75 доллара за баррель. Это следует из данных торговой площадки на 14:09 по минскому времени. В последний раз стоимость Brent была ниже 79 долларов за баррель 4 октября нынешнего года, передает ТАСС.
К 14:30 по минскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 79,14 доллара за баррель (-2,58%).
Цена фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 2,7%, до 76,29 доллара за баррель.
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