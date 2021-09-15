Стоимость газа в Европе снова выросла – цена достигла $ 950 за тысячу кубов

Это рекордный показатель для голубого топлива в Европе. За 15 сентября цена на газ на континенте уже выросла более чем на 17%, пишет РИА Новости.
Вот немного цифр. Вчера газ в Европе побил рекорд по стоимости, дойдя до $ 810 за тысячу кубометров. Сегодня в 9:35 цена составляла более $ 840, а через несколько часов стала достигать $ 950. Для сравнения: 1 сентября стоимость газа для Европы была ниже на несколько сотен долларов – $ 614 за тысячу кубов.
Эксперты предполагают, что рост цены на газ в Европе связан с тем, что в местных хранилищах опустели запасы после холодной зимы. Некоторые аналитики прогнозируют, что спрос будет оставаться высоким и стоимость топлива перевалит за $ 1000.
Подробнее о ситуации на газовом рынке в Европе читайте в нашем материале по ссылке.
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