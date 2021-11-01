Стоимость газа в Европе на открытии торгов выросла на 11%

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов выросла и достигла почти 861 доллара за тысячу кубометров. Общий рост цены сложился на уровне 11%.Прокачка газа в Европу по трубопроводу "Ямал – Европа" остановилась утром 30 октября. Так, прокачка голубого топлива резко упала с 09:00 до 10:00 по минскому времени, а в период с 10:00 до 11:00 по минскому времени и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.При этом, согласно информации оператора польской сети газопроводов Gaz-System, голубое топливо продолжает поступать по трубопроводу "Ямал – Европа" на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в данное время не ведется.Наряду с этим Алжир приостановил поставки газа в Испанию через территорию Марокко по газопроводу "Магриб – Европа" на фоне конфликта с Марокко. Алжир продолжит выполнять свои обязательства перед испанским партнером, используя газопровод Medgaz, который проложен от крупнейшего газового месторождения Алжира Хасси-Рмель до Испании, и танкеры для перевозки сжиженного природного газа.В пятницу, 29 октября, стоимость голубого топлива в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 17 сентября.