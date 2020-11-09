Это связывают с послевыборной ситуацией в США.
В начале торгов стоимость фьючерсов Brent выросла на 3,04% – до $40,65 за баррель, а WTI – на 3,31%, до $38,73 за баррель, как уточняет ТАСС.
Рост котировок на бирже ICE в Лондоне объясняют предварительными итогами голосования на президентских выборах в США. В выходные 7–8 ноября ведущие американские СМИ заявили, что кандидат от демократов Джозеф Байден набирает более 270 голосов выборщиков – столько необходимо для победы. Предварительно он избран 46-м главой государства, хотя подсчет все еще ведется, Дональд Трамп готовится оспаривать результаты в суде, а коллегия выборщиков примет решение только 14 декабря.
Как рост цены на нефть связан с триумфом Байдена? Прямым образом: в рамках избирательной кампании демократ не раз подчеркивал намерение бороться с изменениями климата и поддерживать экологию. А во время последних дебатов со своим оппонентом-республиканцем Байден и вовсе заявил о плане полностью отказаться от нефтяной промышленности в стране, переведя США на альтернативные источники энергии. Конечно, сделать это он собирается не сразу же после официального вступления в должность, а со временем, потому что инициатива требует крупных инвестиций. Но волноваться рынок нефти начинает уже сейчас.
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Стоимость фьючерсов на основные марки нефти в Лондоне выросла более чем на 3%
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Фото: РЕЙТЕР