Стоимость энергетического угля в Европе обновила рекорд

В Европе стоимость энергетического угля 5 октября обновила исторический рекорд и сложилась на уровне 300 долларов за тонну, передает РИА Новости.
"Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам – Роттердам – Антверпен)", – уточнило информацию международное ценовое агентство Argus.
Прошлый раз исторический рекорд, зафиксированный в июле 2008 года, был побит 1 октября.
Уточняется, что главными причинами подорожания угля стали рост цен на энергоносители и приближение отопительного сезона.
Фото: pixabay.com