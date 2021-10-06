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Стоимость энергетического угля в Европе обновила рекорд

В Европе стоимость энергетического угля 5 октября обновила исторический рекорд и сложилась на уровне 300 долларов за тонну, передает РИА Новости.


"Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам – Роттердам – Антверпен)", – уточнило информацию международное ценовое агентство Argus.

Прошлый раз исторический рекорд, зафиксированный в июле 2008 года, был побит 1 октября.

Уточняется, что главными причинами подорожания угля стали рост цен на энергоносители и приближение отопительного сезона.

Фото: pixabay.com
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