Криптовалюта подорожала на 3,68%, на момент 12:51 дойдя до уровня в 16 043 тысячи долларов за штуку, как уточняет ТАСС. В последний раз рубеж в 16 тысяч долларов биткойн превышал только в январе 2018 года. С чем связан его рост?
Начнем издалека, чтобы немного прояснить ситуацию. На самом деле дорожать крупнейшая криптовалюта начала еще в начале –середине осени. Тогда рост называли умеренным и соотносили его со включением Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash в платформу PayPal. А еще – с сокращением предложения на рынке криптовалют. Эти изменения создали почву и предпосылки для продолжения развития биткойна в ближайшем будущем. Требовался только дополнительный толчок.
И он появился – в виде президентских выборов в США. Они влияют на рынок криптовалют не напрямую – скачки связаны с кандидатурой нового главы государства. С приходом на пост Джозефа Байдена (а именно такой исход выборов спрогнозировали крупнейшие американские СМИ) ожидается увеличение социальных выплат населению. Причина – пандемия коронавируса. А раз будут новые меры поддержки, значит, денежная масса доллара вырастет, как увеличится и риск его девальвации. Биткойн же в этом отношении более стабилен, потому что его эмиссия ограничена.
Конечно, на фактор роста цен на рынке криптовалют влияют не только политические процессы в мире. Например, среди возможных причин недавнего успеха биткойна эксперты называют рост интереса инвесторов к криптовалютам, упавший курс доллара и укрепившуюся цену на нефть и золото.
Окей, с текущими процессами на рынке все понятно, но чего ждать дальше? Аналитики утверждают: останавливаться биткойн не будет. Долгосрочный прогноз – цена в 20 тысяч долларов за штуку и более.
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Стоимость биткойна впервые за почти 3 года превысила 16 тысяч долларов
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Фото: РЕЙТЕР