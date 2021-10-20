Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина на сегодняшней торговой сессии увеличилась на 3,44% и достигла отметки в $ 64,997 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk на 16:42 (мск), сообщает ТАСС.



По состоянию на 16:55 (мск) биткоин достиг отметки в $ 66,033 тыс. Стоимость популярной криптовалюты обновила исторический максимум.Биткоин – децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может добывать любой участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.