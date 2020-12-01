Стоимость биткойна достигла нового исторического максимума

В ходе торгов биткойн подорожал на 1,02%, дойдя в пике до отметки в $ 19 915 – это новый рекорд. В последний раз на такие высокие позиции криптовалюта забиралась в декабре 2017 года, дойдя в своей оценке до $ 19 891,99 за штуку.Напомним, в долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют биткойну рост до 20 тысяч долларов за штуку и выше.