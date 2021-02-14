Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,95% - до $49 тыс. за единицу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум. По состоянию на 09.12 мск стоимость биткойна составила $49 265.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

По материалам БЕЛТА