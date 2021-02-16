Был зафиксирован новый рекорд: стоимость популярной криптовалюты поднялась выше отметки в 50 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:30 (МСК) увеличивался в цене на 5,3% – до 50,1 тысячи долларов. Это данные за сутки.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% – до 49,98 тысячи долларов.
Фото: pixabay.com
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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов
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