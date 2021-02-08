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Стоимость биткоина установила новый исторический максимум

Стоимость популярной криптовалюты установила очередной рекорд. Она превысила отметку в 41 950 долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla заявила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту, сообщает РИА Новости.


Это подтверждают данные торгов. 

По состоянию на сегодня, 8 февраля 16.00 (МСК), стоимость биткоина росла на 21,34% – до 43 309 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 10,71% – до 43 057 долларов. 

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021-го обновила свою инвестиционную политику для обеспечения большей гибкости и дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. Согласно обновленной политике компания может инвестировать часть финансов в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

– После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в рамках этой политики и можем приобретать и хранить цифровые активы короткими периодами или длительное время. Мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе, – сказано в сообщении. 

Фото: pixabay.com
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