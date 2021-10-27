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Стоимость бензина в Японии обновила семилетний максимум

Средняя стоимость бензина в Японии вновь обновила семилетний максимум, пишет ТАСС.


Министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщает, что средняя цена за литр самого распространенного в Японии бензина марки Regular по состоянию на 25 октября достигла отметки в 167,3 иены (около 1,47 доллара). Это самая высокая стоимость на бензин в стране с сентября 2014 года, когда рост цены топлива был вызван соответствующим подорожанием нефти.

Предыдущий максимум цены на бензин в Японии был обновлен 18 октября – 164,6 иены.

Власти обеспокоены возможным сокращением доходов бизнеса и рядовых граждан страны из-за подорожания нефти. Правительство на местах неоднократно отмечало, что будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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