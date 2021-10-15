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  2. Стоимость алюминия обновила 13-летний максимум

Стоимость алюминия обновила 13-летний максимум

Цена алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) достигла отметки выше 3200 долларов за тонну впервые с июля 2008 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:57 по минскому времени. Об этом сообщает ТАСС.


В пике котировки на алюминий увеличивались примерно на 3%, достигая 3209 долларов за тонну.

По состоянию на 13:11 по минскому времени, алюминий подорожал на 3,1%, его стоимость составила 3215 долларов за тонну.

Аналитики считают, что рост цены на алюминий связан с нехваткой энергетического угля в Китае и общим повышением стоимости энергоносителей. 

Фото: pixabay.com
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