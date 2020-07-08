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  2. Стобалльник ЦТ по белорусскому: когда получил СМС с результатом, подумал – ошибка

Стобалльник ЦТ по белорусскому: когда получил СМС с результатом, подумал – ошибка

Максимальные 100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку набрали 78 абитуриентов, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. В прошлом году таких абитуриентов было 42. Среди счастливчиков этого года выпускник Радунской средней школы Вороновского района Андрей Кугач. Портал sb.by первым поздравил парня с лучшим результатом на ЦТ по белорусскому.

К экзаменам Андрей начал готовиться в 10-м классе. Занимался сам, без репетиторов и курсов.

– Мама купила книгу с правилами и заданиями к тестам. Ее и штудировал, – вспоминает Андрей. – Проходил репетиционное тестирование, на последнем этапе набрал 90 баллов. Результат высокий, но не максимальный. Поэтому ориентировался примерно на этот уровень. Конечно, не ожидал, что в основной день наберу сотку. И тут на телефон приходит СМС из РИКЗ, в котором те самые сто баллов. Не поверил, подумал  – ошибка. Через два часа проверил информацию на сайте: результат тот же.

Андрей признается, что сперва даже не хотел говорить о высокой отметке. Вдруг все-таки какой сбой в системе. Но когда она подтвердилась, рассказал об удаче родным, учителю белорусского языка Светлане Компанеец.

– Конечно, все порадовались за меня. Наверное, ожидали высокой оценки. Ведь в школе хорошо учился, окончил ее с золотой медалью. В аттестате тоже 100 баллов. Сам даже после теста сомневался в некоторых заданиях. В части В, например, трудности вызвал вопрос о правописании наречий. Мне кажется, нельзя быть уверенным в данном случае на все сто в своих знаниях, – считает Андрей.

Парень уже сдал математику, на очереди физика, которую напишет 10 июля. С этими предметами Андрей планирует поступать на инженера. В какой вуз, пока не определился. Говорит, будет смотреть по баллам. Интересно, что в семье Кугач хорошо сдал тест по белорусскому языку и брат Коля. У него 90 баллов. Правда, профиль двойняшки выбрали разные: Андрей – физмат, Коля – химбио.

Всего сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тысячи человек, на экзамен не пришли чуть более шести процентов абитуриентов. Сегодня абитуриенты сдают тесты по химии.

Фото из архива Андрея Кугача

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