Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара

Так, на основе новеллы "Mr. Harrigan’s phone" (Телефон мистера Харригана") о дружбе мальчика с умершим соседом появится проект на Netflix. Продюсером выступит Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Хор"), а режиссером – Джон Ли Хэнкок ("Невидимая сторона"), пишет РИА Новости По данным Deadline, права на экранизацию рассказа "Rat" ("Крыса") о писателе, согласившемся на ужасную сделку с крысой, купил Бен Стиллер. Он станет режиссер и сыграет главную роль.Произведением "The life of Chuck" ("Жизнь Чака") о парне с опухолью мозга займется Даррен Аронофски ("Черный лебедь", "Реквием по мечте").Четвертая новелла "Let it bleed" ("Пусть истекает кровью") рассказывает о девушке-ясновидящей, которая ведет расследование взрыва в школе. Это произведение пока свободно, но, по данным Deadline, права на него собирается купить телесеть HBO.Другие детали об этих проектах, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. Но ожидается, что их увидят уже совсем скоро.