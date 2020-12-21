Стильно и полезно: fashion-блогер назвала лучшие подарки на Новый год

Перед праздниками особенно сложно выбрать подарки для родных и близких. Казалось бы, вариантов в магазинах много, однако когда дело доходит до покупки, возникают сложности. Для таких случаев стилист Анна Якименко приберегла несколько отличных идей, которыми поделилась на своем YouTube-канале.
Специалист обратила внимание на то, что подарок – это уже знак внимания, однако при выборе вещей стоит учитывать все-таки вкусы, интересы, предпочтения того человека, кому собираетесь сделать сюрприз.
– Например, если этот человек выступает против пластика, то вряд ли вы ему подарите какую-то вещь, которая содержит пластик или даже, например, пластиковую упаковку. Это может его расстроить, а не порадовать. Или, например, если не нравятся какие-то определенные продукты. Ну не любит человек чай! Тогда лучше выбрать для него в подарок кофе или какой-то другой напиток. Или, например, не мерзнет зимой, а, наоборот, ему всегда жарко. В таком случае не стоит дарить кашемировый свитер или какие-то теплые аксессуары и так далее. В этом и суть – не просто выбрать какой-то предмет, а все-таки подумать, а действительно ли этот подарок сможет понравиться и вызвать приятные эмоции? – рассказала Анна Якименко.
Также, по словам стилиста, здорово подготовить сюрприз, который будет затрагивать органы чувств и вызовет настоящее эстетическое удовольствие.
– И еще одна маленькая ремарка: нужно учитывать концепцию сезонности. Вообще, тему сезонности я уже как-то поднимала в одном из моих видео и это очень интересный подход. Ну, например, для дома в зимний период мы с вами выбираем более плотные, теплые ткани, например, кашемировый плед, который, кстати, хорошая идея подарка. Или чехлы для подушек из шерсти или фетра, а хлопковые чехлы, например, оставить для весенне-летнего периода года. В свой рацион включать именно сезонные фрукты и овощи. Также, например, выбирая цветы для своего дома, может быть, обращать больше внимания на сезонные цветы. То же самое на самом деле есть и в гардеробе, то есть у нас с вами есть разделение по сезонам, – отметила специалист.
Зима – это более плотные ткани, лето – более легкие и дышащие. Это же касается и уходовой косметики. Для лета лучше купить с легкой текстурой, для зимы – с более плотной, питательной. И в качестве подарка в концепции сезонности как раз таки можно обратить внимание на такие вещи, которые будут мягкими, теплыми, уютными и приятными на ощупь. Это могут быть изделия из шерсти или кашемира.
– Шапки, шарфы перчатки – отличные варианты подарков и, к тому же, такие аксессуары всегда пригодятся зимой. Вы можете сделать их сами, если делаете это качественно. Можно сделать на заказ, можно поискать в мужской секции, потому что там часто очень хорошие цвета, оттенки и качество выше. Это может быть что-то и дизайнерское – здесь важно выбирать варианты нейтральной цветовой гаммы, и с ними вы точно не попадете впросак, – подчеркнула Анна Якименко.
Кроме того, отличным подарком может быть текстиль для дома, например теплый мягкий плед, а также шерстяные носки, в которых будет приятно ходить по дому.
– Они могут быть как в виде классических носочков, только не очень высокие, так и в виде балеток. Вы, опять же, можете сделать их самостоятельно или выбрать в магазине. Самые классные цвета – молочные и серые оттенки, которые всегда работают. В общем, что-то в такой теме, какой-то такой подарок, который будет теплым, приятным, уютным, согреет и подарит вот такие вот эмоции, – обратила внимание специалист.
Подарки, связанные с ароматами, – это всегда отличная идея. Единственное, на Новый год все-таки лучше выйти за пределы такого стандартного подарка, как гель для душа, и подобрать что-то более изысканное.
– Может быть, это будут ароматы для дома в виде свечей или какого-то спрея. Опять же, может быть, вы их выберете в концепции сезонности, то есть ель, пихта, амбра, мускат и тому подобное – это всегда зимние, глубокие, атмосферные ароматы. Мои фавориты – различные соли для ванн, и сейчас их огромное количество. Так, например, обратите внимание на молочную ванну – шипучий сахарный порошок. Шипучий сахар с мягкой текстурой, растворяясь в воде, снимает следы усталости и создает эффект молочной ванны, – сказала стилист.
Хорошим подарком может стать тот, который воздействует на слух.
– Если вы собираетесь сделать сюрприз человеку, который очень любит музыку, то обратите внимание на беспроводные качественные наушники. И такой подарок я делала моему мужу. Он просто обожает слушать музыку и это был действительно сюрприз, который, во-первых, приятный, во-вторых, очень нужный, ценный. Естественно, было бы здорово сейчас посоветовать и, например, как вариант подарка купить билет на концерт или билет в театр, но не знаю, насколько это актуально сейчас, в период пандемии, но тем не менее это тоже хорошая идея, – добавила Анна Якименко.
Уходовая и декоративная косметика, различные устройства и гаджеты для красоты – это все тоже отличные идеи.
– Что касается мужчин, здесь всегда отличный вариант – гель для умывания. И обратите внимание на такие приспособления, принадлежности, которые связаны с ритуалами бритья, – посоветовала стилист.
Хороши также аксессуары, которые передают стиль в деталях. Их можно дарить в том случае, если человек, которому предназначается сюрприз, хорошо вам знаком.
– Это могут быть и украшения, это могут быть аксессуары и из гардеробной тематики, могут быть, опять же, шарфы, шапки, сумки. С обувью чуть сложнее, поэтому все-таки лучше обратить внимание на аксессуары меньшего размера – ремень, солнцезащитные очки. Такие небольшие вещи, как кошелек или обложка для паспорта, брелок для ключей хорошего качества могут быть и дизайнерскими, – заметила Анна Якименко.
Фото: pixabay.com
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