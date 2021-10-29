Стилист рассказала, на что обратить внимание при выборе верхней одежды на осень-зиму 2021 года

Модная задача номер один на осень и зиму – определиться с верхней одеждой. В нынешнем сезоне сделать это гораздо проще, поскольку в перечень актуальных предметов гардероба входит большое количество вещей. Единственное – верхняя одежда должна быть свободной. Об этом в эфире программы "Включайся" на телеканале "Беларусь 2" сообщила стилист Юлия Альшевская.
– Сейчас то время, когда разнообразие верхней одежды настолько велико, что актуально все. Вы можете выбрать для себя вещи по душе. Это может быть пальто, пуховик, укороченная объемная куртка, стеганое пальто или шубка из экомеха. Выбирайте по своему настроению и личным предпочтениям. Единственное – верхняя одежда должна быть слегка свободной, – отметила стилист.
Осенью и зимой особенно важно добавить яркие краски в гардероб.
– Определенных рамок в этом сезоне нет, вы вольны выбирать яркие цвета, которые по душе. Это может быть алый, фиолетовый, оранжевый, голубой или зеленый. Дизайнеры рекомендуют сосредоточиться на буйстве красок и на ярких акцентах, – сказала Юлия Альшевская.
Строгих рекомендаций в комбинировании цветов нет.
– Можно обыграть интересными схемами цветовых сочетаний. Например, взять три-четыре цвета либо облачиться в монохром, – уточнила стилист.
Вместе с тем, по словам эксперта, в нынешнем сезоне актуальны не только стеганые пуховики, но и другие предметы, выполненные таким образом. Например, сумки, головные уборы и даже обувь.
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