Стилист рассказала, какие кроссовки в тренде нынешней осенью

Олдскульные кроссовки должны заинтересовать тех, кто следит за трендами, в первую очередь. Подобная обувь, по словам стилиста, врывается в моду впервые.уточнила Алена Воронцова и посоветовала использовать олдскульные кроссовки в качестве дополнения к женственным или кэжуальным образам.Еще один удачный вариант обуви для осени - комбинированные кроссовки, в которых сочетается несколько вариантов цветов и фактур.обратила внимание Алена Воронцова.Высокие кеды и кроссовки снова на пике моды.считает стилист.Вариант, который никогда не выйдет из моды, считает Алена Воронцова, это белые кеды.подчеркнула эксперт и добавила, что для элегантных образов лучше выбирать обувь с заостренным мысом.уточнила Алена Воронцова.Кроме того, нынешней осенью стоит обратить внимание на кеды с логотипами и кроссовки в спортивном стиле, заключила стилист.Фото: скриншот видео