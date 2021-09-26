Стилист рассказала, какие кроссовки в тренде нынешней осенью

Несмотря на то, что кроссовки, казалось бы, достаточно простая вещь в гардеробе, они подвержены разным трендам и антитрендам. На своем YouTube-канале стилист Алена Воронцова поделилась наиболее яркими и интересными вариантами такой обуви для нынешней осени.
Олдскульные кроссовки должны заинтересовать тех, кто следит за трендами, в первую очередь. Подобная обувь, по словам стилиста, врывается в моду впервые.
- Данную стилистику иногда называют ретро. Кроссовки напоминают обувь для боулинга или тенниса, - уточнила Алена Воронцова и посоветовала использовать олдскульные кроссовки в качестве дополнения к женственным или кэжуальным образам.
Еще один удачный вариант обуви для осени - комбинированные кроссовки, в которых сочетается несколько вариантов цветов и фактур.
- Эти фактуры и цвета добавляют изюминку в комплекты. Плюс ко всему такие кроссовки выглядят более элегантно и стильно в простых повседневных образах, - обратила внимание Алена Воронцова.
Высокие кеды и кроссовки снова на пике моды.
- Классические высокие кеды больше подходят для повседневных городских комплектов, чем грубые и массивные кроссовки, - считает стилист.
Вариант, который никогда не выйдет из моды, считает Алена Воронцова, это белые кеды.
- Такая обувь никогда не покинет нас, поскольку нет ничего более универсального и функционального для любого гардероба, чем белые кеды, - подчеркнула эксперт и добавила, что для элегантных образов лучше выбирать обувь с заостренным мысом.
- Круглая форма мыса смотрится более грубо в комплектах, к тому же не добавляет им изюминку. Когда есть хотя бы небольшое сужение, обувь выглядит аккуратнее и лучше вписывается в образы, - уточнила Алена Воронцова.
Кроме того, нынешней осенью стоит обратить внимание на кеды с логотипами и кроссовки в спортивном стиле, заключила стилист.
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