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  2. Стилист предложила восемь идей модных образов для учителей на 1 сентября

Стилист предложила восемь идей модных образов для учителей на 1 сентября

Какой наряд подобрать учительнице 1-го сентября, чтобы сбалансировать официальность, торжественность и в то же время выглядеть актуально? На этот вопрос ответила стилист Яна Лунькова, которая поделилась самыми удачными вариантами в своем Instagram-аккаунте.


Жакет, брюки и каблук станут отличным вариантом для любого учителя. Завершить образ стилист предложила аксессуарами.

– Если есть акцентные детали, например пуговицы, украшения стоит выбрать нейтральные, –обратила внимание Яна Лунькова.

Еще один беспроигрышный вариант – брючный костюм в сочетании с рубашкой.

– Костюм для учителя – универсальная вещь. Каблуки можно заменить на лоферы или балетки, а в дальнейшем – на ботильоны и челси, – отметила эксперт.

На торжественную линейку стилист также предложила надеть укороченный жакет, брюки палаццо и обувь на каблуке.

– Брюки могут быть любого кроя, необязательно палаццо. Туфли можно заменить на лоферы, – уточнила Яна Лунькова.

Юбка на запах в сочетании с жилетом и каблуком точно не оставит равнодушной ни одну учительницу. Стилист посоветовала дополнить образ рубашкой актуального кроя. Эксперт отметила, что на торжественной линейке нельзя обойтись без классики. Черные брюки, белая рубашка и туфли подойдут для любых типов фигур. Если образ хочется немного освежить, можно подобрать другой цвет верха.

– Черные брюки и рубашка – беспроигрышное сочетание. Причем верх может быть длинным. Туфли легко заменяются на лоферы, – уточнила Яна Лунькова.

Ни одно торжество не обходится без платьев. Важно только помнить, что на 1 сентября лучше выбрать длину миди.

- Подойдет и бельевое платье с жакетом, и платье-рубашка, и на запах. Главное - подобрать вариант для фигуры, - считает стилист.

Сатиновая юбка с жакетом также будет выглядеть эффектно.

- Бельевая юбка допустима, но только с жакетом и каблуком. Так образ получится сдержанным и в меру строги. Нижним слоем можно взять рубашку или блузу. В случае с топом жакет важно застегнуть, - обратила внимание Яна Лунькова.

И последний возможный образ - юбка плиссе в сочетании с топом, жакетом и каблуком.

Фото: pixabay.com
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