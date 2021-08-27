Стилист предложила восемь идей модных образов для учителей на 1 сентября

Какой наряд подобрать учительнице 1-го сентября, чтобы сбалансировать официальность, торжественность и в то же время выглядеть актуально? На этот вопрос ответила стилист Яна Лунькова, которая поделилась самыми удачными вариантами в своем Instagram-аккаунте.
Жакет, брюки и каблук станут отличным вариантом для любого учителя. Завершить образ стилист предложила аксессуарами.
– Если есть акцентные детали, например пуговицы, украшения стоит выбрать нейтральные, –обратила внимание Яна Лунькова.
Еще один беспроигрышный вариант – брючный костюм в сочетании с рубашкой.
– Костюм для учителя – универсальная вещь. Каблуки можно заменить на лоферы или балетки, а в дальнейшем – на ботильоны и челси, – отметила эксперт.
На торжественную линейку стилист также предложила надеть укороченный жакет, брюки палаццо и обувь на каблуке.
– Брюки могут быть любого кроя, необязательно палаццо. Туфли можно заменить на лоферы, – уточнила Яна Лунькова.
Юбка на запах в сочетании с жилетом и каблуком точно не оставит равнодушной ни одну учительницу. Стилист посоветовала дополнить образ рубашкой актуального кроя. Эксперт отметила, что на торжественной линейке нельзя обойтись без классики. Черные брюки, белая рубашка и туфли подойдут для любых типов фигур. Если образ хочется немного освежить, можно подобрать другой цвет верха.
– Черные брюки и рубашка – беспроигрышное сочетание. Причем верх может быть длинным. Туфли легко заменяются на лоферы, – уточнила Яна Лунькова.
Ни одно торжество не обходится без платьев. Важно только помнить, что на 1 сентября лучше выбрать длину миди.
- Подойдет и бельевое платье с жакетом, и платье-рубашка, и на запах. Главное - подобрать вариант для фигуры, - считает стилист.
Сатиновая юбка с жакетом также будет выглядеть эффектно.
- Бельевая юбка допустима, но только с жакетом и каблуком. Так образ получится сдержанным и в меру строги. Нижним слоем можно взять рубашку или блузу. В случае с топом жакет важно застегнуть, - обратила внимание Яна Лунькова.
И последний возможный образ - юбка плиссе в сочетании с топом, жакетом и каблуком.
Фото: pixabay.com