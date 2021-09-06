Стилист показала трендовые модели сумок на осень 2021 года

Наряд можно считать завершенным только в том случае, если он дополнен сумкой. Какой аксессуар выбрать на осень 2021 года, в своем Instagram-аккаунте рассказала стилист Яна Лунькова.
Сумка хобо, которую еще называют сумкой-багетом, прекрасно впишется в осенний образ. Стилист посоветовала обратить внимание на структурные изделия и аксессуары мягкой формы.
Все еще в тренде шоперы. Допустимы разные оттенки, материалы и формы.
Сумка на осень необязательно должна быть громоздкой. Подойдут и более миниатюрные варианты, например небольшие модели с плечевым ремнем, а также асимметричные и необычных форм.
Стилист обратила внимание, что сумки могут быть украшены бахромой и цепями. Кроме того, в настоящее время на пике моды меховые аксессуары.
– Также трендовыми являются сумки с металлическими элементами или полностью из твердых материалов. Базовой можно считать сумку-пельмень, особенно если сможете умело вписать ее в гардероб, – обратила внимание Яна Лунькова.
Любительницам рюкзаков специалист посоветовала в нынешнем сезоне отдать предпочтение мягким изделиям. Базовыми являются аксессуары структурной формы.
Фото: Instagram-аккаунт Яны Луньковой