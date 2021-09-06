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  2. Стилист показала трендовые модели сумок на осень 2021 года

Стилист показала трендовые модели сумок на осень 2021 года

Наряд можно считать завершенным только в том случае, если он дополнен сумкой. Какой аксессуар выбрать на осень 2021 года, в своем Instagram-аккаунте рассказала стилист Яна Лунькова.


Сумка хобо, которую еще называют сумкой-багетом, прекрасно впишется в осенний образ. Стилист посоветовала обратить внимание на структурные изделия и аксессуары мягкой формы.


Все еще в тренде шоперы. Допустимы разные оттенки, материалы и формы.


Сумка на осень необязательно должна быть громоздкой. Подойдут и более миниатюрные варианты, например небольшие модели с плечевым ремнем, а также асимметричные и необычных форм.


Стилист обратила внимание, что сумки могут быть украшены бахромой и цепями. Кроме того, в настоящее время на пике моды меховые аксессуары.

– Также трендовыми являются сумки с металлическими элементами или полностью из твердых материалов. Базовой можно считать сумку-пельмень, особенно если сможете умело вписать ее в гардероб, – обратила внимание Яна Лунькова.

Любительницам рюкзаков специалист посоветовала в нынешнем сезоне отдать предпочтение мягким изделиям. Базовыми являются аксессуары структурной формы.

Фото:  Instagram-аккаунт Яны Луньковой
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