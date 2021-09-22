Стилист поделилась простыми приемами по созданию красивых и современных образов

Можно составить наряд из самых актуальных вещей, но при этом не получить стильный образ. Стилист Анна Якименко считает, что конечный результат в первую очередь зависит от некоторых деталей и приемов. О них эксперт рассказала на своем YouTube-канале.
По словам стилиста, образ в большинстве случаев не будет выглядеть завершенным и стильным без аксессуаров.
– Именно они придают индивидуальность образу. Аксессуар номер один – украшения, расположенные около лица. Это серьги, цепочки и подвески. Металлический блеск отражает свет, за счет чего придает динамику образу, делает его более интересным и эффектным, – обратила внимание Анна Якименко.
Также стилист посоветовала дополнять образы солнечными очками. Данный аксессуар можно носить не только летом, но и в солнечные дни осени или весны.
– Если не знаете, какие очки для себя выбрать, то начните с классических моделей в черной пластиковой оправе. Такой вариант никогда не подведет, – отметила эксперт.
Третьим по значимости аксессуаром является ремень.
– Однако нужно понимать, что ремень не всегда нужен, даже если брюки имеют шлевки, – уточнила Анна Якименко.
Наряду с этим стилист посоветовала не перегружать образ аксессуарами и цветовыми решениями предметов одежды.
– Если хотите яркий цвет, пусть он будет один, все остальные должны быть нейтральными, – сказала эксперт.
Кроме того, она посоветовала обращать внимание на размеры одежды. В современном мире приветствуются предметы гардероба, которые несколько больше, чем должны быть.
Фото: скриншот видео