Стилист поделилась простыми приемами по созданию красивых и современных образов

По словам стилиста, образ в большинстве случаев не будет выглядеть завершенным и стильным без аксессуаров.обратила внимание Анна Якименко.Также стилист посоветовала дополнять образы солнечными очками. Данный аксессуар можно носить не только летом, но и в солнечные дни осени или весны.отметила эксперт.Третьим по значимости аксессуаром является ремень.уточнила Анна Якименко.Наряду с этим стилист посоветовала не перегружать образ аксессуарами и цветовыми решениями предметов одежды.– сказала эксперт.Кроме того, она посоветовала обращать внимание на размеры одежды. В современном мире приветствуются предметы гардероба, которые несколько больше, чем должны быть.Фото: скриншот видео