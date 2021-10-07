Стилист перечислила актуальные украшения сезона осень-зима – 2021

Украшения могут не просто выгодно дополнить, но и полностью изменить образ. Поэтому важно подобрать их как можно более удачно. О том, на какую бижутерию стоит обратить внимание осенью-зимой 2021 года, на своем YouTube-канале рассказала персональный стилист Маргарита Мурадова.
Тренд номер 1 – массивные золотые серьги.
– Это может быть овал, круг или просто какое-то кольцо. Главное, чтобы серьги были заметными, – отметила стилист и добавила, что подобные украшения лучше не сочетать с другой бижутерией, например с колье.
– Такие массивные серьги можно носить с базовыми нарядами, – считает эксперт.
Следующий тип украшений, который актуален в нынешнем сезоне, – серьги, кольца, браслеты и подвески из жемчуга.
– Особое внимание обратите на чокеры из жемчуга. Они очень красиво и деликатно смотрятся в образах. Выбирайте не очень крупный жемчуг и не зацикливайтесь на камнях неправильной формы. В нынешнем сезоне они могут быть классическими круглыми, – сказала Маргарита Мурадова.
Кроме того, прекрасно впишутся в образы серьги в форме цветов, добавила стилист.
– Данные украшения тоже будут хорошо работать с базовыми вещами. Например, могу спокойно представить образ, составленный из водолазки, ботинок, оверсайз-жакета и джинсов и дополненный серьгами в форме цветов, – заявила эксперт.
Среди главных трендов стилист также выделила минималистичные массивные кулоны, цепи, стейтмент-украшения, а также инфантильные браслеты в стиле 70-х.
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