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Стилист назвала восемь беспроигрышных схем для образа

Стиль в одежде – дело тонкое, ведь все мы индивидуальны. Однако есть базовые комбинации, которые подойдут каждой. Стилист Яна Лунькова перечислила восемь таких в своем Instagram-аккаунте: есть варианты как на каждый день, так и для роскошного свидания. 

Фото: pixabay.com

В трех из приведенных схем фигурируют джинсы. Это цепляет взгляд, поэтому поговорим сначала о них. На самом деле комбинации простые. 1 – джинсы, футболка и каблуки. 2 – то же самое, но с рубашкой вместо футболки. А 3 – те же джинсы, футболка и каблуки, но с использованием еще и жакета.

Еще две схемы схожи с вышеперечисленными. Например, Яна Лунькова советует попробовать сочетание легинсов, топа (или футболки) с кардиганом или жакетом. Обувь – на каблуке.

Сделать образ более серьезным можно на основе самой первой схемы: просто замените джинсы на классические брюки.

Кстати, если вам не нравится обувь на каблуке – не беда. Ее можно заменить, например, лоферами или даже кедами (это более актуально для кежуал-вариантов).

Оставшиеся три схемы – с юбками и платьями. Так, стилист рекомендует носить сатиновые юбки с рубашками или блузками. Также миди-юбки или платья можно сочетать с жакетом и ремнем. Эти комбинации эксперт рекомендует носить с обувью на каблуке. А вот простой образ на основе платья можно дополнить лоферами. Изюминку ему придадут высокие носки. Они могут быть как однотонными (классика – белый), так и с рисунком. 

Особую роль играют аксессуары. В качестве таковых Яна Лунькова использует клатчи, пояса разной ширины, сумки округлой и резко очерченной форм, солнцезащитные очки в темной и светлой оправах, а также ожерелья и крупные серьги. Последние наиболее актуальны для образов, где шея остается открытой.
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