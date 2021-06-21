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Стилист назвала самую модную летнюю обувь 2021 года

В текущем летнем сезоне следует отдать предпочтением женственным босоножкам на невысоком каблуке, удобным сандалиям и шлепкам. Об этом на своем YouTube-канале рассказала стилист Анна Якименко.

Городские летние сандалии


Такая обувь может быть представлена как в классическом стиле, то есть на тонкой подошве, так и в современном дизайне, когда сандалии имеют более толстое основание.

– Такие сандалии могут стать замечательной базой вашего гардероба. Они пригодятся не только в городских образах, но и на отдыхе, – отметила Анна Якименко.

Модные сандалии


Стоит выбирать обувь, состоящую из кожных ремешков и на более толстой подошве.

– В разговоре о трендовых элементах в гардеробе всегда обращаю внимание, что добавлять их можно только в том случае, когда действительно чувствуете в этом необходимость, хотите поиграть со своим гардеробом и добавить что-то более модное и нестандартное, – обратила внимание стилист.

Базовые шлепки


Лучшим вариантом является обувь на плоской подошве с широкой перемычкой из кожи.

– Есть более лаконичные базовые модели на тонкой подошве, а есть шлепки на толстом основании и с различными перемычками, в том числе с достаточно толстыми, – уточнила Анна Якименко.

По словам специалиста, девушкам, отдающим предпочтение такой обуви, стоит выбирать базовый вариант, поскольку с ними гораздо легче и они более универсальные.

Босоножки и мюли


В городских летних образах, по словам специалиста, очень хорошо смотрятся современные босоножки или мюли на достаточно устойчивом и невысоком каблуке высотой не более 4–6 сантиметров.

– В плане цвета самым беспроигрышным вариантом является черный. Не бойтесь темной обуви, потому что она в любое время года является универсальной, – обратила внимание стилист.

Фото: скриншот видео
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