Стилист назвала самую модную летнюю обувь 2021 года

Городские летние сандалии
Такая обувь может быть представлена как в классическом стиле, то есть на тонкой подошве, так и в современном дизайне, когда сандалии имеют более толстое основание.
– Такие сандалии могут стать замечательной базой вашего гардероба. Они пригодятся не только в городских образах, но и на отдыхе, – отметила Анна Якименко.
Модные сандалии
Стоит выбирать обувь, состоящую из кожных ремешков и на более толстой подошве.
– В разговоре о трендовых элементах в гардеробе всегда обращаю внимание, что добавлять их можно только в том случае, когда действительно чувствуете в этом необходимость, хотите поиграть со своим гардеробом и добавить что-то более модное и нестандартное, – обратила внимание стилист.
Базовые шлепки
Лучшим вариантом является обувь на плоской подошве с широкой перемычкой из кожи.
– Есть более лаконичные базовые модели на тонкой подошве, а есть шлепки на толстом основании и с различными перемычками, в том числе с достаточно толстыми, – уточнила Анна Якименко.
По словам специалиста, девушкам, отдающим предпочтение такой обуви, стоит выбирать базовый вариант, поскольку с ними гораздо легче и они более универсальные.
Босоножки и мюли
В городских летних образах, по словам специалиста, очень хорошо смотрятся современные босоножки или мюли на достаточно устойчивом и невысоком каблуке высотой не более 4–6 сантиметров.
– В плане цвета самым беспроигрышным вариантом является черный. Не бойтесь темной обуви, потому что она в любое время года является универсальной, – обратила внимание стилист.
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