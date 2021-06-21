Стилист назвала самую модную летнюю обувь 2021 года

Городские летние сандалии

Модные сандалии

Базовые шлепки

Босоножки и мюли

Такая обувь может быть представлена как в классическом стиле, то есть на тонкой подошве, так и в современном дизайне, когда сандалии имеют более толстое основание.отметила Анна Якименко.Стоит выбирать обувь, состоящую из кожных ремешков и на более толстой подошве.обратила внимание стилист.Лучшим вариантом является обувь на плоской подошве с широкой перемычкой из кожи.уточнила Анна Якименко.По словам специалиста, девушкам, отдающим предпочтение такой обуви, стоит выбирать базовый вариант, поскольку с ними гораздо легче и они более универсальные.В городских летних образах, по словам специалиста, очень хорошо смотрятся современные босоножки или мюли на достаточно устойчивом и невысоком каблуке высотой не более 4–6 сантиметров.обратила внимание стилист.Фото: скриншот видео