Стилист назвала лучшие модели и фасоны платьев на осень 2021 года

Как ни странно, в 2021 году будут актуальны платья в пайетках. Такие изделия не стоит носить каждый день, лучше оставить их на торжественные мероприятия. Стилист посоветовала сочетать платья не только с туфлями на высоком каблуке, но и с грубыми ботинками.отметила Маргарита Мурадова.Не теряют своей актуальности платья с цветочным принтом.сказала стилист.Платья слип в стиле 20-х годов также будут уместны осенью 2021 года. Чаще всего они предлагаются с ажурными деталями или кружевом. Принципиальное отличие платья – прямой силуэт.– подчеркнула Маргарита Мурадова.Эксперт посоветовала обратить внимание на платья с принтом.– сказала стилист и отметила, что сочетать такое изделие можно с яркими аксессуарами, верхней одеждой и обувью.Вместе с тем, по словам Маргариты Мурадовой, осенью нынешнего года будут актуальны денимовые платья-рубашки, изделия с открытыми плечами, кожаные, с бахромой, мини, трикотажные платья-свитер и платья-поло.Фото: скриншот видео