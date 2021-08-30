Стилист назвала лучшие модели и фасоны платьев на осень 2021 года

Платье – универсальная вещь, без которой не обойтись в наступающем осеннем сезоне. Все самые актуальные модели и фасоны на своем YouTube-канале собрала персональный стилист Маргарита Мурадова.
Как ни странно, в 2021 году будут актуальны платья в пайетках. Такие изделия не стоит носить каждый день, лучше оставить их на торжественные мероприятия. Стилист посоветовала сочетать платья не только с туфлями на высоком каблуке, но и с грубыми ботинками.
– К такому платью необязательно надевать яркие аксессуары, потому что оно уже само по себе достаточно заметное, – отметила Маргарита Мурадова.
Не теряют своей актуальности платья с цветочным принтом.
– Может быть очень романтичный цветочный принт или контрастный, даже сумасшедший. Может быть очень сексуальный, а также легкий, нежный и романтичный. На самом деле цветочный принт – только обозначение. То, каким он будет, зависит от вашего решения, – сказала стилист.
Платья слип в стиле 20-х годов также будут уместны осенью 2021 года. Чаще всего они предлагаются с ажурными деталями или кружевом. Принципиальное отличие платья – прямой силуэт.
– Может быть длиной миди, чуть ниже колена, макси или мини, – подчеркнула Маргарита Мурадова.
Эксперт посоветовала обратить внимание на платья с принтом.
– Очень люблю геометричный паттерн, потому что он визуально структурирует наряд за счет своей геометричности и угловатости, – сказала стилист и отметила, что сочетать такое изделие можно с яркими аксессуарами, верхней одеждой и обувью.
Вместе с тем, по словам Маргариты Мурадовой, осенью нынешнего года будут актуальны денимовые платья-рубашки, изделия с открытыми плечами, кожаные, с бахромой, мини, трикотажные платья-свитер и платья-поло.
Фото: скриншот видео