Стилист назвала главные ошибки в мужском гардеробе

Ошибки в одежде мужчине могут стоить карьеры и положения в обществе. Именно по этой причине сильной половине человечества стоит уделять больше внимание своему гардеробу и не повторять оплошностей, которые в своем YouTube-канале перечислила стилист Анна Якименко.
Частой ошибкой в гардеробе мужчин, по словам специалиста, является неверно подобранный размер одежды. Особенно это касается пиджаков, джемперов, джинсов и брюк.
– Как в современном женском гардеробе, так и в мужском пиджак является очень важной составляющей образа, поэтому он должен сидеть идеально. Но часто встречаются две крайности: или слишком большой, или очень узкий. Запомните основные индикаторы: плечо, пуговицы, длина рукава и пиджака. Так, например, плечевой шов должен совпадать с линией плеч. Хотя он может выходить за пределы реального плеча, но только чуть-чуть. Здесь все зависит от фигуры и от того, какие у вас плечи и руки. Если плечевой шов вашего пиджака выходит на несколько сантиметров – это ошибка, – рассказала Анна Якименко.
Иногда мужчины выбирают слишком узкие джемперы, однако так делать тоже не стоит. Это касается даже тех случаев, когда представитель сильного пола обладает хорошей фигурой.
– Обратите внимание на модели не слишком узкие и не слишком облегающие. Отдавайте предпочтение нейтральной цветовой гамме. Лучше всего работают в гардеробе черный, синий и оттенки бежевого. Также важно помнить о том, что джемпер с узорами сегодня неактуален, – отметила стилист.
Следующей ошибкой является выбор мешковатых джинсов и брюк.
– Сегодня лучшими джинсами и брюками являются прямые. Они подходят для большинства фигур. Также можно выбрать немного зауженный силуэт. Не бойтесь такого варианта, он хорошо работает, выглядит актуально и современно, – обратила внимание эксперт.
Нередко встречаются ситуации, когда мужчины покупают слишком короткие джинсы или брюки. Однако подобная длина сейчас неактуальна.
– В настоящий момент актуальна европейская длина, поэтому вы можете подрезать джинсы и брюки так, чтобы они слегка закрывали косточку на ноге. Если такой вариант не устраивает, вещи могут быть чуть длиннее, но главное, чтобы в нижней части штанин не образовывалось слишком много складок. Пусть там будет одна складка, но не три, – подчеркнула стилист.
По словам эксперта, очень часто мужской гардероб – это набор разрозненных вещей. Однако всегда нужно начинать с формирования базы.
– Если вы действительно стремитесь к стильному образу и хотите, чтобы все ваши вещи друг с другом гармонировали, то заботьтесь о формировании базы, – посоветовала эксперт.
Фото: pixabay.com
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Стилист назвала главные ошибки в мужском гардеробе
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