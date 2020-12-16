Стилист назвала 7 ярких уличных трендов зимы 2020–2021 гг.

Уличная мода на зиму 2020-2021 гг. приготовила для женщин много интересных трендов для вечернего гардероба и повседневных луков. О самых главных на своем YouTube-канале рассказала fashion-блогер Елена Галант.
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Тренд номер один – яркий акцентный шарф
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Главное, по мнению эксперта, чтобы эта вещь была достаточно объемной. Шарф должен перекрывать большую часть верхней одежды.
– Уместен принтованный и с каким-либо узором, а также однотонный и яркий. При этом шарф может выделяться насыщенным цветным пятном или сливаться с вашим аутфитом. Главное, чтобы данный предмет гардероба была достаточно длинным, объемным и широким, – рассказала fashion-блогер.
Тренд номер два – шуба с рисунком "шахматная доска"
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– Здесь будет уместно поднять философский вопрос касательно того, как модные тренды, особенно те, которые живут на улице, переплетены с общими социальными и культурными процессами в обществе. Так, например, нашумевший сериал "Ход королевы" прямо или косвенно, но все-таки имеет влияние конкретно на этот тренд, – отметила Елена Галант.
Тренд номер три – кроссовки
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Специалист заметила, что мода в настоящий момент движется в сторону комфорта, именно поэтому кроссовки вошли в список трендовых вещей на зиму.
– Даже те девочки, которые еще год или два года назад предпочитали надевать на каждый день высокие каблуки, постепенно стали переходить на сторону удобных зимних кроссовок, – обратила внимание fashion-блогер.
Четвертый тренд – монохром
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Особенно специалист рекомендует светлые монохромные образы.
– Если у вас не мокрая и не грязная зима, есть много чистого снега, то полностью бежевый или просто светлый образ будет выглядеть невероятно красиво, – сказала Елена Галант.
Пятый тренд – кожаные брюки
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Кожаные рубашки и куртки давно вошли в список трендовых вещей, однако в настоящий момент на верхней строчке находятся брюки из подобного материала.
– Кожаные брюки можно сочетать с кроссовками и ботинками челси. Чаще всего эта вещь представляет собой прямые брюки в пол, реже – укороченные. Тут лучше ориентироваться исключительно на специфику вашей фигуры, ведь главное, чтобы данная вещь гардероба хорошо сидела на вас, – подчеркнула fashion-блогер.
Шестой бренд – спортивные костюмы
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Такое решение, по мнению эксперта, пришло в связи с введенной изоляцией из-за коронавируса.
– Люди в большинстве случаев сидят дома или предпочитают большую часть времени все-таки находиться в помещениях, а не где-то тусоваться в общественных местах. Именно поэтому удобные, домашние и уличные спортивные костюмы стали реальностью для многих из нас, – заявила Елена Галант.
Специалист подчеркнула, что особенно красиво смотрятся разноцветные и брючные спортивные костюмы.
Седьмой тренд – меховые сумки
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С их помощью можно украсить образ, сделать его небанальным и неординарным.
– Если вы возьмете самый обычный образ, который составлен из базовых вещей, и добавите только один вот такой меховой необычный аксессуар, то ваш образ моментально станет более модным и интересным, – резюмировала Елена Галант.
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Стилист назвала 7 ярких уличных трендов зимы 2020–2021 гг.
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