Стилист назвала 7 ярких уличных трендов зимы 2020–2021 гг.

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Главное, по мнению эксперта, чтобы эта вещь была достаточно объемной. Шарф должен перекрывать большую часть верхней одежды.– рассказала fashion-блогер.– отметила Елена Галант.Специалист заметила, что мода в настоящий момент движется в сторону комфорта, именно поэтому кроссовки вошли в список трендовых вещей на зиму., – обратила внимание fashion-блогер.Особенно специалист рекомендует светлые монохромные образы., – сказала Елена Галант.Кожаные рубашки и куртки давно вошли в список трендовых вещей, однако в настоящий момент на верхней строчке находятся брюки из подобного материала.– подчеркнула fashion-блогер.Такое решение, по мнению эксперта, пришло в связи с введенной изоляцией из-за коронавируса.– заявила Елена Галант.Специалист подчеркнула, что особенно красиво смотрятся разноцветные и брючные спортивные костюмы.С их помощью можно украсить образ, сделать его небанальным и неординарным.– резюмировала Елена Галант.