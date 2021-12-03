Стилист назвала 7 теплых трендов зимы 2021–2022 годов

Мода на зиму 2021–2022 годов подготовила для женщин много интересных трендов для теплых и применимых в повседневной жизни образов. Главными из них в своем Instagram-аккаунте поделилась стилист Яна Лунькова.
Первый тренд – total knit.
– Не первый сезон с нами. Тренд переходит в базу благодаря универсальности и комфорту. Комплектность на ваше усмотрение, – отметила стилист.
Яна Лунькова в качестве примера привела сочетание кардигана и шорт, юбки и топа, брюк и свитера.
Следующий тренд – экомех.
– Экомех для многих образов – это база, несмотря на периодическое попадание в тренды. Более двух элементов (например, шуба и головной убор, шуба и сумка) в образе использовать не стоит, – обратила внимание эксперт.
Кроме того, на пике популярности в нынешнем сезоне полоска.
– Полосы могут быть разных размеров и оттенков, причем тренд именно на разноцветные полосы, – подчеркнула Яна Лунькова.
Наряду с клеткой в моду вошла шахматная клетка.
– Клетки могут быть разных размеров и цветов. Можно сочетать одинаковый принт разных между собой оттенков, – заметила стилист.
Винтажный свитер – еще один тренд нынешнего сезона.
– Дедушкин свитер, кардиган или жилетка в современном исполнении. Будто достали из сундука и решили стилизовать, – охарактеризовала тренд эксперт.
Стилист также посоветовала обратить внимание на цветную верхнюю одежду.
– Разбавить серую зиму можно ярким верхом. Сочетайте такой предмет гардероба с нейтральными элементами, чтобы не ошибиться, – посоветовала Яна Лунькова.
Согреться в холодную зиму поможет еще один тренд – варежки, перчатки и капор.
– Этой зимой настоящий бум на варежки и перчатки. Длинные кожаные перчатки можно не снимать в помещениях, они станут частью образа. Капор снова стал трендом наряду с шапками-ушанками, – резюмировала стилист.
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