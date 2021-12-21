Степаненко: сегодня на территории ТЛЦ "Брузги" начнут устанавливать образовательные пункты для детей беженцев

Сегодня на территории кризисного центра с беженцами совместно с ЮНИСЕФ начнется установка мобильных образовательных пунктов для детей, сообщила представитель Гроднооблисполкома Ирина Степаненко. По предварительным данным, около 60 из находящихся в ТЛЦ "Брузги" 90 детей выразили желание учиться.
– В качестве преподавателей выступят педагоги Гродненской области, а также беженцы с соответствующим образованием. Занятия будут проходить ежедневно на языке, понятном для детей. Здесь будут показывать видеоматериалы, оказывать психологическую помощь, организовывать досуг ребят.
Первые уроки планируется провести уже до конца этой недели.