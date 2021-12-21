SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Степаненко: сегодня на территории ТЛЦ "Брузги" начнут устанавливать образовательные пункты для детей беженцев

Степаненко: сегодня на территории ТЛЦ "Брузги" начнут устанавливать образовательные пункты для детей беженцев

Сегодня на территории кризисного центра с беженцами совместно с ЮНИСЕФ начнется установка мобильных образовательных пунктов для детей, сообщила представитель Гроднооблисполкома Ирина Степаненко. По предварительным данным, около 60 из находящихся в ТЛЦ "Брузги" 90 детей выразили желание учиться.


– В качестве преподавателей выступят педагоги Гродненской области, а также беженцы с соответствующим образованием. Занятия будут проходить ежедневно на языке, понятном для детей. Здесь будут показывать видеоматериалы, оказывать психологическую помощь, организовывать досуг ребят.

Первые уроки планируется провести уже до конца этой недели.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы