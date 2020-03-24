Steam установил очередной рекорд по числу пользователей онлайн

Пандемия коронавируса помогла Steam установить очередной рекорд по числу одновременно находящихся в сети пользователей.





Если в прошлые выходные крупнейший интернет-магазин компьютерных игр впервые достиг отметки в 20 миллионов пользователей онлайн, то всего спустя шесть дней пик онлайна в Steam составил уже 22 670 375 человек.

Самой популярной игрой в сервисе остается Counter-Strike: Global Offensive, которая также установила новый рекорд. На прошлой неделе в нее одновременно играли миллион игроков по всему миру. В эти выходные цифра выросла до 1,1 миллиона человек.

Если учитывать ситуацию с распространением коронавируса на планете, то это далеко не последние рекорды Steam.