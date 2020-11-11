Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне, сообщили sb.by в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
«Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года», – говорится в сообщении.
Текст заявления Председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.
Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля следующего года.
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Ставка рефинансирования сохранена на уровне 7,75%
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА