Ставка рефинансирования сохранена на уровне 7,75%

, – говорится в сообщении.Текст заявления Председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля следующего года.