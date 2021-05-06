Статус госслужащих, требования к кадрам и социальные гарантии: Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе

– От ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан… За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти. Сформирован компактный государственный аппарат. Обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. Не без косяков, конечно…
В результате даже в самых непростых ситуациях система государственного управления функционирует четко и слаженно, констатировал Президент:
– Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была лакмусовая бумажка. Поэтому все должны понимать, что на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе системы и кардинальном реформировании государственной службы. Основная задача – придать импульс ее дальнейшему развитию…
Самое важное в этой связи, обратил внимание Глава государства, – кадры:
– Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры – тогда и система будет работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу.
Александр Лукашенко заметил, что особое значение приобретает морально-этический облик государственного служащего, его поведение как на работе, так и в быту.
Он также добавил:
– Обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. И здесь не должно быть какого-то перехлеста… Я уже говорил на Всебелорусском народном собрании: статус государственного служащего поднимается высоко, но и требования будут соответствующие…
На решение этих задач направлен новый Закон "О государственной службе". Работа над ним велась нескольких лет. В подготовке участвовала практически вся страна – от самих госслужащих до парламентариев и ученых. В декабре прошлого года обновленный Закон принят Парламентом в первом чтении. Президент напомнил:
– До его рассмотрения во втором чтении мы договорились обсудить еще раз ключевые положения этого документа вместе с подготовленными в его развитие проектами указов. Нам нужно быть абсолютно уверенными в правильности задаваемых направлений развития государственной службы.
Участники совещания рассмотрели, насколько новый Закон отвечает текущим и перспективным потребностям государства и общества, какие предусмотрены подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа государственной службы.
– Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а может быть, даже и выше. Но палку перегнуть нельзя, – обратил внимание Александр Лукашенко.
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