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  2. Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения

Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения

Стали известны подробности о состоянии здоровья 7-летнего сына Стаса Пьехи. Об этом сообщает издание Starhit.

Фото: instagram.com/wolfieha

Певец рассказал, что у ребенка все еще продолжаются приступы головокружения и тошнота. Кроме того, маленький Петя получил психологическую травму – теперь он боится доверять взрослым. Сейчас сын Пьехи занимается с психологом. 

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Певец также отметил, что женщина, которая избила его сына, не извинилась перед Петей и его родителями. 

Адвокаты Пьехи разбираются в сложившейся ситуации. Кроме того, дело на контроле у Следственного комитета. 

Напомним, инцидент произошел около месяца назад. Жена спортивного судьи Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи. 

Женщину возмутило, что Петя играет с ее детьми, и она прогнала его. Ребенок обиделся и в ответ проткнул надувной бассейн. Это разозлило Безбородову, и она швырнула мальчика на землю. В результате он получил сотрясение мозга. Также пострадала бабушка, которая пыталась защитить своего внука от нападавшей.
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