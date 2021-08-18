Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения

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Певец рассказал, что у ребенка все еще продолжаются приступы головокружения и тошнота. Кроме того, маленький Петя получил психологическую травму – теперь он боится доверять взрослым. Сейчас сын Пьехи занимается с психологом.Певец также отметил, что женщина, которая избила его сына, не извинилась перед Петей и его родителями.Адвокаты Пьехи разбираются в сложившейся ситуации. Кроме того, дело на контроле у Следственного комитета.Напомним, инцидент произошел около месяца назад. Жена спортивного судьи Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи.Женщину возмутило, что Петя играет с ее детьми, и она прогнала его. Ребенок обиделся и в ответ проткнул надувной бассейн. Это разозлило Безбородову, и она швырнула мальчика на землю. В результате он получил сотрясение мозга. Также пострадала бабушка, которая пыталась защитить своего внука от нападавшей.