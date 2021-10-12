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  2. Старый замок в Гродно откроют для посетителей в начале ноября

Старый замок в Гродно откроют для посетителей в начале ноября

Посещать Старый замок в областном центре туристы смогут с начала следующего месяца, сообщает БЕЛТА


Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. 

Караник пояснил, что реконструкция объекта была начата в 2017 году и проходит в несколько этапов. 

– Впереди еще немало работы. Сейчас завершается один из этапов, в начале ноября отреставрированная часть замка откроется для посетителей, – уточнил Владимир Караник.

Ранее сообщалось, что гости смогут оценить обновленную музейную экспозицию с интерактивными зонами. Она расскажет и про историю замка, и в целом про регион. 

В рамках встречи также обсудили вопросы пандемии, вакцинации. Молодые люди задавали вопросы о распределении, совершенствовании системы медицинского образования. Студенты интересовались и более глобальными темами: экономикой региона, строительством и вопросами дорожной инфраструктуры. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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