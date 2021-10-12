Старый замок в Гродно откроют для посетителей в начале ноября

Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.Караник пояснил, что реконструкция объекта была начата в 2017 году и проходит в несколько этапов.– уточнил Владимир Караник.Ранее сообщалось, что гости смогут оценить обновленную музейную экспозицию с интерактивными зонами. Она расскажет и про историю замка, и в целом про регион.В рамках встречи также обсудили вопросы пандемии, вакцинации. Молодые люди задавали вопросы о распределении, совершенствовании системы медицинского образования. Студенты интересовались и более глобальными темами: экономикой региона, строительством и вопросами дорожной инфраструктуры.