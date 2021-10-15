Старые ПК получили обновление Windows 11

Компьютеры, которые официально не поддерживали Windows 11, в конечном счете получили обновление системы, передает Lenta.ru.
По информации издания XDA Developers, журналисты обратили внимание на информацию пользователей старых устройств, не отвечающих минимальным системным требованиям Windows 11. Владельцы таких ПК отметили, что могут получить октябрьское обновление системы. Ранее представители Microsoft утверждали, что компьютеры, которые не поддерживают новую ОС, не будут получать обновления.
Специалисты однозначно не могут ответить, почему Microsoft оставила данную возможность для владельцев старых КП.
Вместе с тем ряд производителей компьютеров не советуют пользователям старых устройств обновляться до ОС нового поколения. Так, на сайте компании Redmond отмечается, что при установке Windows 11 некоторые устройства будут лишены гарантии. В данном случае специалисты рекомендуют оставаться на Windows 10, поскольку указанная операционная система будет получать свои обновления как минимум до 2025 года.
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