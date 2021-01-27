Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Сегодня стартует интернациональный «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа – проект, который реализуется в БГПУ с 1966 года! Накануне во внутреннем дворике университета у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел традиционный торжественный митинг. Несмотря на дождь, было видно – ребята полны энтузиазма.


Напутствуя «звездников», министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул:

– Известно, что любая страна, любая нация сильны своим духовным наследием и потенциалом молодежи. Сегодня очень важно, чтобы молодой человек был не только высокообразованным, интеллектуалом. Важно, чтобы он любил и уважал свои истоки, свою родную землю. Посещение мест трудовой и боевой славы белорусского народа является неотъемлемым фактором патриотического воспитания молодых людей. Мы живем в прекрасном мирном государстве. Знаем свою историю и строим планы на будущее. Но никогда не должны забывать страшного военного лихолетья. Мы должны всегда помнить, что именно благодаря советскому солдату, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла добыта Великая Победа, которая принесла освобождение человечеству от страшной фашистской чумы.



Первый проректор БГПУ Светлана Коптева вспомнила, что 56 лет назад, когда «Звездный поход» начинался, в нем принимали участие вузы со всего Советского Союза. И только БГПУ сохранил и приумножил эту традицию. Это очень важно, ведь в вузе получают образование будущие педагоги, которые на своем примере показывают, как проводить гражданско-патриотическое воспитание.

Программа «Звездного похода» обширная. Восемь отрядов – более 250 студентов и преподавателей – за три дня посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, побывают в Лидском и Новогрудском районах Гродненской области. Везде запланированы встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к мемориальным комплексам, братским могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, выступления в домах культуры и школах. И конечно, презентация университета, профориентационные мероприятия, мастер-классы и спортивные соревнования.


Второкурсница Татьяна Серко не скрывает: давно мечтала принять участие в этом проекте. В свой первый поход отправляется в Новогрудский район с отрядом «Авангард» факультета начального образования:  

– Почему для меня это так важно? Как будущий педагог, я должна знать о событиях Великой Отечественной войны, напоминать себе и другим.  А «Звездный поход» дает возможность услышать истории ветеранов из первых уст – их осталось немного, но они, как никто другой,  понимают, как важно сохранить мир. Мой дедушка Виктор Шпилевский тоже воевал. В детстве часто расспрашивала его о войне: даже спустя десятилетия было видно, что вспоминать ему тяжело.


К слову, в этом году впервые во время похода будет реализован проект «Дети войны». Студенты встретятся с людьми, чье детство было опалено теми трагическими событиями, запишут их личные истории, соберут фото и видеоматериалы, чтобы сохранить эту память и передать подрастающему поколению. А дошкольный факультет подготовил рассказы о войне и для детей младшего возраста. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Протестный вирус и скандал с пособиями: что происходит в Нидерландах
Погода 28 января: мокрый снег, гололедица и от -9 °С до +1 °С
Гигин: сила системы определяется тем, как она реагирует на кризисы
В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые марки сигарет
В Барановичах прораб украл на предприятии строительные материалы
Спасти испорченное и не погубить новое: стилист дала действенные советы по уходу за вещами
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Сэлаж
Граждане Беларуси при въезде в Россию смогут показать тест на COVID-19 в приложении
В Витебской области вакцинацию от коронавируса прошли более 1 тыс. медработников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лизать и быковать
Малахов назвал самые популярные выпуски своей передачи
Гигин: государство готово к партнерской модели взаимодействия с гражданами
Что не так с литовской критикой БелАЭС?
Беларусь интересуется возможностями сотрудничества с Бразилией в горнорудной промышленности
Дизайнер интерьера перечислил главные ошибки в ремонте ванной комнаты
В Японии школьный автобус попал в ДТП. Сообщается об 11 пострадавших
Извержение самого активного вулкана началось в Индонезии
Белорусские пиломатериалы на 2,4 млн долларов проданы в Китай на биржевых торгах
Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса
В термическом цеху МАЗа произошло возгорание
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятно тупые
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий 946 млн рублей
В Беларуси реализуют пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания
В Испании произошел ряд землетрясений магнитудой выше 4
До Гродно добрался циклон "Ларс": фото огромных сугробов уже в Instagram
В Кыргызстане задержали бывшего премьер-министра
В Москве вновь смягчили ограничения из-за COVID-19
Гигин: активность граждан – тот фактор, который нужно закреплять, когда мы говорим о конституционном статусе ВНС
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
В уборке Минска от снега задействовано 650 единиц техники
Южная Корея и США считают ядерную проблему КНДР вопросом, требующим срочного решения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Захват интернета
Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали
Названы основные причины потери обоняния
Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа
Stadler приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для БЖД
Грузовик и поезд столкнулись в Ляховичском районе
В Амстердаме вновь прошли протесты
НХЛ. «Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Филадельфии»
Автограф Наполеона могут выставить на продажу за 1 млн евро
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и вышел на первое место в таблице чемпионата Англии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скудоумие и отвязанность
«Интер» обыграл «Милан» и стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу
Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Гомеле 29-31 января
На гандбольном ЧМ в Египте сегодня определятся полуфиналисты
Авторы
СКАНИРУЙТЕ