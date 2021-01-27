Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Напутствуя «звездников», министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул:Первый проректор БГПУ Светлана Коптева вспомнила, что 56 лет назад, когда «Звездный поход» начинался, в нем принимали участие вузы со всего Советского Союза. И только БГПУ сохранил и приумножил эту традицию. Это очень важно, ведь в вузе получают образование будущие педагоги, которые на своем примере показывают, как проводить гражданско-патриотическое воспитание.Программа «Звездного похода» обширная. Восемь отрядов – более 250 студентов и преподавателей – за три дня посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, побывают в Лидском и Новогрудском районах Гродненской области. Везде запланированы встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к мемориальным комплексам, братским могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, выступления в домах культуры и школах. И конечно, презентация университета, профориентационные мероприятия, мастер-классы и спортивные соревнования.Второкурсница Татьяна Серко не скрывает: давно мечтала принять участие в этом проекте. В свой первый поход отправляется в Новогрудский район с отрядом «Авангард» факультета начального образования:К слову, в этом году впервые во время похода будет реализован проект «Дети войны». Студенты встретятся с людьми, чье детство было опалено теми трагическими событиями, запишут их личные истории, соберут фото и видеоматериалы, чтобы сохранить эту память и передать подрастающему поколению. А дошкольный факультет подготовил рассказы о войне и для детей младшего возраста.