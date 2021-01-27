Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Сегодня стартует интернациональный «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа – проект, который реализуется в БГПУ с 1966 года! Накануне во внутреннем дворике университета у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел традиционный торжественный митинг. Несмотря на дождь, было видно – ребята полны энтузиазма.
Напутствуя «звездников», министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул:
– Известно, что любая страна, любая нация сильны своим духовным наследием и потенциалом молодежи. Сегодня очень важно, чтобы молодой человек был не только высокообразованным, интеллектуалом. Важно, чтобы он любил и уважал свои истоки, свою родную землю. Посещение мест трудовой и боевой славы белорусского народа является неотъемлемым фактором патриотического воспитания молодых людей. Мы живем в прекрасном мирном государстве. Знаем свою историю и строим планы на будущее. Но никогда не должны забывать страшного военного лихолетья. Мы должны всегда помнить, что именно благодаря советскому солдату, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла добыта Великая Победа, которая принесла освобождение человечеству от страшной фашистской чумы.
Первый проректор БГПУ Светлана Коптева вспомнила, что 56 лет назад, когда «Звездный поход» начинался, в нем принимали участие вузы со всего Советского Союза. И только БГПУ сохранил и приумножил эту традицию. Это очень важно, ведь в вузе получают образование будущие педагоги, которые на своем примере показывают, как проводить гражданско-патриотическое воспитание.
Программа «Звездного похода» обширная. Восемь отрядов – более 250 студентов и преподавателей – за три дня посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, побывают в Лидском и Новогрудском районах Гродненской области. Везде запланированы встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к мемориальным комплексам, братским могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, выступления в домах культуры и школах. И конечно, презентация университета, профориентационные мероприятия, мастер-классы и спортивные соревнования.
Второкурсница Татьяна Серко не скрывает: давно мечтала принять участие в этом проекте. В свой первый поход отправляется в Новогрудский район с отрядом «Авангард» факультета начального образования:
– Почему для меня это так важно? Как будущий педагог, я должна знать о событиях Великой Отечественной войны, напоминать себе и другим. А «Звездный поход» дает возможность услышать истории ветеранов из первых уст – их осталось немного, но они, как никто другой, понимают, как важно сохранить мир. Мой дедушка Виктор Шпилевский тоже воевал. В детстве часто расспрашивала его о войне: даже спустя десятилетия было видно, что вспоминать ему тяжело.
К слову, в этом году впервые во время похода будет реализован проект «Дети войны». Студенты встретятся с людьми, чье детство было опалено теми трагическими событиями, запишут их личные истории, соберут фото и видеоматериалы, чтобы сохранить эту память и передать подрастающему поколению. А дошкольный факультет подготовил рассказы о войне и для детей младшего возраста.
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Стартует интернациональный 56-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ