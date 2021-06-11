Стартовало электронное голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении

В Армении в 8:00 по местному времени стартовало электронное голосование на внеочередных парламентских выборах, передает ТАСС.
– Электронное голосование началось 11 июня в 8:00 по ереванскому времени и завершится 13 июня в 20:00. Итоги голосования будут подведены в день основного голосования – 20 июня – после 20:00, – уточняется в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.
В электронном голосовании принимают участие служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за пределами страны и обладающие правом голоса. К числу участников также относятся военнослужащие, пребывающие в длительных командировках или на учебе в зарубежных странах, и члены семьи, проживающие с ними за границей.
Отмечается, что правом голосовать электронным способом обладают 650 человек.
В июне в Армении стартовала предвыборная борьба за голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах. Из-за политического кризиса, который наблюдался в Армении в ноябре 2020 года, премьер-министр Никол Пашинян и главы представленных в парламенте партий приняли решение о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. Затем глава Армении Армен Саркисян определил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов работают в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" участвует в выборах самостоятельно.
Одним из главных соперников Пашиняна на выборах станет, считают эксперты, экс-президент Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном соответственно. Кроме того, в выборах примет участие Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция – партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" – также сообщила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.
Фото: pixabay.com
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Стартовало электронное голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении
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